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Пензенская область заметно ухудшила позиции в рейтинге трезвости регионов

11:06 | 28.11.2017 | Общество

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Пенза, 28 ноября 2017. PenzaNews. Пензенская область опустилась сразу на 22 позиции — на 62 место — в рейтинге трезвости регионов России за 2017 год.

Пензенская область заметно ухудшила позиции в рейтинге трезвости регионов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он составлен по результатам экспертно-аналитического исследования, проведенного представителями федерального проекта «Трезвая Россия» и Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании.

Самыми «трезвыми» регионами были признаны Чечня, Ингушетия и Дагестан.

Среди «наиболее пьющих» оказалась Бурятия, Ненецкий автономный округ и Магаданская область.

Согласно представленным данным, Пензенская область, не вошедшая в топ-50 наиболее «трезвых» регионов, в последние три года только ослабляет свои позиции: в рейтинге за 2015 год регион располагался на 26 строчке, за 2016 — на 40 месте, а теперь — лишь на 62-м.

В этом году Пензенская область получила оценку 36,83.

Итоговый балл для каждого региона рассчитывался путем суммирования занятых им мест по каждому из шести базовых критериев.

Так, учитывались число умерших от алкогольного отравления; количество граждан, состоящих на учете с диагнозом «Алкоголизм и алкогольные психозы»; преступления, совершенные нетрезвыми лицами; правонарушения, связанные с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции.

Помимо этого, принимались во внимание такие показатели, как «Сила регионального антиалкогольного законодательства», «Количество часов запрета продажи алкоголя в сутки» и «Количество дней в 2016 году, когда полностью запрещена продажа алкогольной продукции».

Ранжирование регионов производилось от самого благополучного к самому проблемному.

Чечня, которая признана самым «трезвым» субъектом РФ, получила в рейтинге 18,75 балла, а Магаданская область, ставшая аутсайдером — 47,89 балла.

Рейтинг трезвости регионов подготовлен в целях предоставления обществу, органам государственной власти и местного самоуправления независимой и объективной картины об уровне потребления алкогольной продукции и его последствиях.
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