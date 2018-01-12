Наталья Канцерова награждена орденом Почета Общество

Пенза, 12 января 2018. PenzaNews. Прокурор Пензенской области, заслуженный юрист РФ Наталья Канцерова удостоена ордена Почета.

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Согласно указу президента России Владимира Путина №627 «О награждении государственными наградами РФ», она отмечена за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, а также многолетнюю добросовестную работу.

Ранее Наталья Канцерова была удостоена региональной премии «Юрист года – 2017».

Орден Почета — госнаграда РФ. Учреждена указом президента России от 2 марта 1994 года.

Им награждаются граждане за высокие достижения в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности, позволившей существенным образом улучшить условия жизни людей, за заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров, воспитании подрастающего поколения, поддержании законности и правопорядка.

Награждение орденом Почета, как правило, производится при условии, если у гражданина уже есть иная госнаграда.

Орден Почета носится на левой стороне груди и при наличии других орденов России располагается после ордена «За морские заслуги».