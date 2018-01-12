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В Пензе приняты меры по сокращению интервала движения на маршруте №25

12:14 | 12.01.2018 | Общество

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Пенза, 12 января 2018. PenzaNews. Начальник управления транспорта и связи Пензы Юлия Еремина подписала приказ, согласно которому интервал движения общественного транспорта на муниципальном маршруте №25 «Поселок Нефтяник — Центральный рынок» должен быть сокращен с 7 до 5 минут.

В Пензе приняты меры по сокращению интервала движения на маршруте №25

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Кроме того, в соответствии с текстом документа, который опубликован в спецвыпуске муниципальной газеты «Пенза» от 12 января, количество автобусов малого класса на данном маршруте решено увеличить с 15 до 18 единиц.

Также перевозку пассажиров будут осуществлять четыре автобуса среднего класса. Они были приобретены за счет средств городского бюджета в 2016 году.

Маршрут №25 обслуживает МБУ «Автомобильное транспортное хозяйство» («АТХ»), которое возглавляет Дмитрий Гоняев.
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