В Пензе приняты меры по сокращению интервала движения на маршруте №25 Общество

Пенза, 12 января 2018. PenzaNews. Начальник управления транспорта и связи Пензы Юлия Еремина подписала приказ, согласно которому интервал движения общественного транспорта на муниципальном маршруте №25 «Поселок Нефтяник — Центральный рынок» должен быть сокращен с 7 до 5 минут.

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Кроме того, в соответствии с текстом документа, который опубликован в спецвыпуске муниципальной газеты «Пенза» от 12 января, количество автобусов малого класса на данном маршруте решено увеличить с 15 до 18 единиц.

Также перевозку пассажиров будут осуществлять четыре автобуса среднего класса. Они были приобретены за счет средств городского бюджета в 2016 году.

Маршрут №25 обслуживает МБУ «Автомобильное транспортное хозяйство» («АТХ»), которое возглавляет Дмитрий Гоняев.