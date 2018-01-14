Журналисту Дмитрию Куликову исполнилось 70 лет Общество

Пенза, 14 января 2018. PenzaNews. Известный журналист Дмитрий Куликов, который более полувека отдал служению пензенскому телевидению, отмечает 70-летний юбилей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

С самого утра его поздравляют родные, близкие, друзья, а также бывшие коллеги по работе, в том числе и сотрудники независимого информационного агентства «PenzaNews» — СМИ, с которым Дмитрий Куликов сотрудничал уже после завершения своей телевизионной карьеры.

Поздравления журналисту также направили представители Государственной думы РФ, политической партии «Единая Россия», областной и городской власти.

Куликов Дмитрий Петрович родился в Пензе 14 января 1948 года.

Окончил среднюю школу №1 имени В.Г. Белинского, затем — Пензенский политехнический институт.

Впервые пришел на телевидение еще будучи школьником — в 1958 году. В старших классах вел еженедельную информационную передачу «На школьной волне», позже был корреспондентом и ведущим молодежной программы «Парус».

В 1971 году поступил на работу в редакцию промышленных передач пензенского телевидения. В последующие годы работал во всех телевизионных жанрах — проводил независимые журналистские расследования, снимал очерки, вел прямые репортажи и новостные эфиры. Являлся ведущим таких авторских программ, как «Грани научно-технического прогресса», «Телевизионный смотр эффективности и качества», «Строитель».

Ему принадлежит идея названия «9 канал» — бренда, с которым пензенское телевидение развивалось, начиная с 1989 года.

Дмитрий Куликов в разные годы являлся главным редактором, директором программ, затем заместителем председателя Пензенской государственной телерадиокомпании (ПГТРК). Под его руководством в 2001 году государственное телевидение в Пензе вошло в единую систему информационного вещания под брендом «Вести».

С января 2005 года по декабрь 2010 года руководил информационным вещанием пензенского телеканала «Экспресс», являлся автором и ведущим аналитической программы «События в деталях».

В 2013 году сотрудничал с информационным агентством «PenzaNews», являлся ведущим пресс-конференций, организуемых на базе пресс-центра.

Отмечен многочисленными грамотами и благодарностями.

В сентябре 2012 года награжден памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы» за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие журналистики, достоверное освещение социально-экономической, культурной жизни и деятельности органов местного самоуправления.

В феврале 2013 года Иван Белозерцев, занимавший на тот момент пост председателя Законодательного собрания Пензенской области, вручил Дмитрию Куликову почетную грамоту за активную жизненную позицию и многолетний добросовестный труд в СМИ.