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«Вадинские вести», «Куранты-Маяк» и «Кузнецкий рабочий» вошли в «Золотой фонд прессы»

14:48 | 15.01.2018 | Общество

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Пенза, 15 января 2018. PenzaNews. Издаваемые в Пензенской области газеты «Вадинские вести», «Куранты-Маяк» и «Кузнецкий рабочий» стали лауреатами всероссийского конкурса «Золотой фонд прессы – 2018».

«Вадинские вести», «Куранты-Маяк» и «Кузнецкий рабочий» вошли в «Золотой фонд прессы»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте проекта, материалы, присланные со всей страны на экспертизу, оценивались по девяти критериям, каждый — по 10-балльной шкале.

В итоге знак отличия «Золотой фонд прессы – 2018» I степени был присужден изданиям, набравшим от 80 и выше баллов.

Газеты, набравшие от 60 до 79 баллов, стали лауреатами II степени, в их числе — «Вадинские вести» и «Куранты-Маяк».

Получившие от 40 до 59 баллов издания, отмечены знаком отличия III степени, среди них — «Кузнецкий рабочий».

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Знак отличия «Золотой фонд прессы» находится под патронатом Российской библиотечной ассоциации.

Газеты, вошедшие в «Золотой фонд прессы», рекомендуются российским библиотекам для комплектования своих фондов, а также администрациям субъектов РФ для издания социальных подписных каталогов для малообеспеченных слоев населения.

Знак отличия представляет собой стилизованное изображение сургучной печати, являющейся с точки зрения традиционной геральдики символом верности, подлинности и надежности. На золотом медальоне в центральной части знака размещена надпись: «Золотой фонд прессы», с указанием года награды римскими или арабскими цифрами.

Редакция, удостоенная знака отличия, в течение 1 года имеет право размещать его в своем периодическом издании и на официальном сайте.
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