Доход главного редактора «Пензенской правды» за 2016 год составил 700 тыс. рублей Общество

Пенза, 7 июня 2017. PenzaNews. Декларированный годовой доход главного редактора областной газеты «Пензенская правда» Павла Шишкина, который также возглавляет реготделение Союза журналистов России, составил по итогам 2016 года более 700 тыс. рублей.

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Согласно обнародованным сведениям, объектов недвижимости и транспортных средств у него в собственности по-прежнему нет.

Несовершеннолетнему ребенку Павла Шишкина, как и годом ранее, принадлежат 12/100 доли земельного участка площадью 1 тыс. 70 кв. метров и 18/100 доли жилого дома площадью 69 кв. метров.

Наибольший доход среди редакторов районных газет Пензенской области получил Андрей Киреев из «Каменской нови» — около 1,7 млн. рублей, что в четыре раза больше уровня 2015 года. Его супруга и несовершеннолетний ребенок задекларировали 748 тыс. и 320 тыс. рублей соответственно.

Андрей Киреев больше не владеет автомобилем «Suzuki» и мотоциклом «BS250», а также 1/4 доли квартиры площадью 64,9 кв. метра. Вместе с тем у него в собственности появились земельный участок площадью 656 кв. метров, 3/4 доли земельного участка площадью 1,5 тыс. метров и 3/4 доли жилого дома площадью 119,5 кв. метра.

У его супруги и ребенка также больше нет по 1/4 доли квартиры площадью 64,9 кв. метра. При этом у жены главного редактора совсем не осталось недвижимости и транспорта в собственности, а у ребенка появилось по 1/4 доли земельного участка площадью 1,5 тыс. кв. метров и жилого дома площадью 119,5 кв. метра.

На втором месте по уровню доходов оказалась главный редактор газеты Нижнеломовского района «Куранты-Маяк» Людмила Саляева с суммой 1,3 млн. рублей, что почти на 300 тыс. рублей больше, чем годом ранее.

Ей, как и раньше, принадлежит земельный участок площадью более 1 тыс. кв. метров. В остальном произошли изменения. Объект недвижимости площадью 103,7 кв. метра, который по итогам 2015 года числился как жилой дом, теперь указан как квартира. Также у главреда появилась квартира площадью 52,6 кв. метра.

Остальные руководители районных печатных изданий задекларировали значительно меньшие доходы.

Так, около 743 тыс. рублей он составил у редактора «Наровчатских новостей» Ольги Елистратовой, которая заняла данную должность 3 октября 2016 года после выхода Татьяны Правик на пенсию. Ранее она возглавляла детскую школу искусств имени А.А. Тряпкина в Наровчате.

Годовой доход в размере более 600 тыс. рублей получили редактор иссинской газеты «Вперед» Галина Прохорова, Ольга Сокова из «Бековского вестника», Галина Бутнева из «Башмаковского вестника», Лариса Грачева из белинской «Сельской нови», Александр Титкин из «Городищенского вестника» и Юрий Козлов из земетчинского «Вашего собеседника».

Годовой доход трех редакторов перевалил полумиллионный рубеж.

Это Юрий Пасечный из «Бессоновских известий», Александр Ильин из неверкинских «Сельских вестей» и Марина Вострова из никольского «Знамени труда», которая была незаконно уволена вскоре после выборов в Госдуму РФ и восстановлена в должности по решению суда.

Еще три редактора по итогам 12 месяцев заработали более 400 тыс. рублей.

В их числе — Татьяна Гусятникова, возглавляющая газету Пензенского района «Сурские просторы», которая в прошлом году заказала разработку сайта регионального информагентства Пензенской области (РИАПО) за 500 тыс. рублей, Людмила Ловцова из колышлейской «Трудовой чести» и Татьяна Барыкина из спасского «Вестника».

Редактор «Вадинских вестей» Алла Яковлева и Татьяна Хохлова из «Сердобских новостей» задекларировали годовой доход в размере 399 тыс. и 351 тыс. рублей соответственно.

Восемь руководителей районных газет Пензенской области заработали в 2016 году менее 300 тыс. рублей.

Среди них — Надежда Чернышова из газеты Лунинского района «Сурская правда», Ольга Милосердова из тамалинского «Организатора», Ольга Радаева из шемышейского «Нового времени», Евгений Семенов из лопатинского «Нашего слова», Людмила Синицына из мокшанской «Сельской правды», Галина Садова из пачелмской «Родной земли», Екатерина Чепурова из сосновоборского «Трудового пути» и редактор малосердобинской районной газеты «Труд» Елена Федотова, доход которой составил чуть более 200 тыс. рублей.

Учредителем всех вышеперечисленных газет выступает департамент информационной политики и средств массовой информации Пензенской области.