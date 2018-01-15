Почти 2/3 респондентов довольны тем, как провели новогодние каникулы — опрос Общество

Пенза, 15 января 2018. PenzaNews. Более 60% участников опроса, организованного на сайте ИА «PenzaNews» во вторую неделю 2018 года, довольны тем, как провели новогодние каникулы. В голосовании приняли участие 227 пользователей, в том числе 181 из Пензы и области.

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Так, ответ «Определенно да» на соответствующий вопрос выбрали почти 28% респондентов, а вариант «Скорее да» — примерно 33%.

Недовольных организацией своего досуга в праздники оказалось почти вдвое меньше. «Определенно нет» ответили чуть более 17% принявших участие в опросе, за вариант «Скорее нет» проголосовали около 16%.

Свыше 6% респондентов затруднились с ответом.

Аналогичный опрос проводился на сайте ИА «PenzaNews» год назад. Тогда более 50% проголосовавших были довольны тем, как провели новогодние каникулы.