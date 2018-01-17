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Запланирован ремонт 220 км пензенских дорог регионального и межмуниципального значения

09:05 | 17.01.2018 | Общество

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Пенза, 17 января 2018. PenzaNews. Около 220 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения планируется привести в нормативное состояние в 2018 году, данной работой намечено охватить 39 объектов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

Запланирован ремонт 220 км пензенских дорог регионального и межмуниципального значения

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По данным ведомства, аукционы будут проведены в I квартале 2018 года.

В частности, будет продолжена реализация подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Пензенской области на 2014–2017 годы и на период до 2020 года».

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В ее рамках будет осуществляться строительство автодорог к сельским населенным пунктам и подъездов к предприятиям по переработке сельхозпродукции общей протяженностью 23 км.

В прошлом году новые дороги общей протяженностью 19 км были построены в семи районах Пензенской области, в том числе к селам Карповка Сердобского района и Мордовская Норка Шемышейского района.

Кроме того, планируется провести реконструкцию двух объектов региональных и межмуниципальных автодорог общей протяженностью 20 км.

Помимо этого, как и в прошлом году, Кузнецк и 27 муниципальных районов получат субсидии на ремонт автодорог общего пользования муниципального значения. Планируется привести в порядок 67 км.
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