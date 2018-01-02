В Пензенской области за счет дорожного фонда отремонтируют и построят почти 500 км дорог Общество

Пенза, 2 января 2018. PenzaNews. Работы по капитальному ремонту, строительству и реконструкции свыше 494 км автодорог планируется провести в Пензенской области в 2018 году за счет средств дорожного фонда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Ивана Белозерцева.

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В их числе — около 220 км дорог регионального и межмуниципального значения.

Согласно бюджету Пензенской области на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов, который был принят 19 декабря, объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на текущий год утвержден в сумме 5,4 млрд. рублей, из них около 800 млн. рублей — средства федерального бюджета.

В ноябре 2017 года полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич отметил, что в Пензенской области в нормативное состояние приведено 63% региональных дорог. По его словам, это лучший показатель в ПФО.

Михаил Бабич добавил, что также в регионе в нормативное состояние приведено 72% муниципальных дорог — по этому показателю область занимает второе место в округе.