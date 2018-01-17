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Пензенская прокуратура за год предотвратила принятие около 600 незаконных документов

15:14 | 17.01.2018 | Общество

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Пенза, 17 января 2018. PenzaNews. 572 проекта региональных нормативных правовых актов из 1 тыс. 947, изученных сотрудниками органов прокуратуры Пензенской области в 2017 году перед их принятием, получили отрицательную оценку в связи с наличием незаконных норм. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Пензенская прокуратура за год предотвратила принятие около 600 незаконных документов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она пояснила, что благодаря проведенной работе удалось внести необходимые изменения в кодекс об административных правонарушениях, закон об инвестициях, унифицировать порядок применения к муниципальным служащим взысканий за коррупционные правонарушения, принять законы о квотировании рабочих мест для осужденных и о поддержке пострадавших дольщиков, урегулировать порядок предоставления мер соцподдержки лицам, нуждающимся в получении процедуры гемодиализа.

«Длительной, но плодотворной работы по приведению региональных актов потребовали изменения федерального законодательства в сфере контрольно-надзорной деятельности и предоставления бюджетных средств хозяйствующим субъектам», — добавила собеседница агентства.

Светлана Артамонова уточнила, что по инициативе прокуроров были своевременно внесены изменения в 538 нормативных документов, принято 38 нормативных правовых актов, а 22 признаны утратившими силу в связи с изменением федерального законодательства.
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