В Пензенской области наградят 8-летнего мальчика, который спас из пожара сестер и брата Общество

Пенза, 18 января 2018. PenzaNews. 8-летний Никита Копылов из Сердобска Пензенской области, который спас из охваченного огнем частного дома двух младших сестер и брата, будет представлен к награждению медалью «За отвагу на пожаре». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Фото: 58.mchs.gov.ru

«Также он становится номинантом всероссийского фестиваля по тематике обеспечения безопасности и спасения людей «Созвездие мужества», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что пожар в частном доме на улице Саратовской в Сердобске, где жила многодетная семья с четырьмя детьми в возрасте от 1,5 до 8 лет, произошел в ночь на понедельник, 15 января, когда мать отлучилась.

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«Восьмилетний Никита Копылов проснулся от запаха гари. Он оделся, вышел на улицу и увидел, что горит часть стены, которую попытался потушить при помощи черпака с водой. Когда мальчик поднял голову, то уже горела крыша. Никита Копылов принял решение вернуться домой за младшими сестрами и братом. Зайдя в помещение, он выключил газ и направился в комнату. В это время выключился свет», — сказали в управлении МЧС.

В ведомстве отметили, что это не остановило мальчика — он взял младшего брата на руки и вместе с сестрами стал выбираться на улицу.

«Дети покинули горящий дом в пижамах и без обуви. Мальчик отвел их к соседям, которые и вызвали пожарных», — добавили в пресс-службе.