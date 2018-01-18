В Пензе главы трех стройкомпаний наказаны за нарушение прав дольщиков Общество

Пенза, 18 января 2018. PenzaNews. Генеральный директор ООО «Солнечный город» Владислав Милованов, руководитель ООО «Инвестиционно-строительная компания «Альянс» Светлана Крылова и глава ОАО «Пензастрой» Валентин Журавлев привлечены к административной ответственности в виде штрафов по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ «Нарушение иных прав потребителей» за ущемление прав дольщиков.

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Основанием для этого стали многочисленные нарушения, выявленные прокуратурой Пензенского района.

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, они касаются, в частности, нарушения сроков продления действия разрешения на строительство жилых домов компаниями «Пензастрой» и «Солнечный город», а также непринятия мер по уведомлению граждан о переносе сроков сдачи объектов.

«Кроме того, выявлялись нарушения в заключенных договорах о долевом участии граждан в строительстве. Так, ущемлялись права дольщиков в случае, если объект построен застройщиком с отступлениями от условий договора или обязательных требований, которые ведут к ухудшению качества, или с иными недостатками, которые делают объект непригодным для предусмотренного договором использования», — пояснила собеседница агентства, отметив, что данное нарушение было допущено фирмой «ИСК «Альянс».

Светлана Артамонова добавила, что «Пензастроем» не были предусмотрены все установленные законом случаи одностороннего отказа дольщика от договора.

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«Кроме того, в договорах ООО «Солнечный город» установлены фиксируемые проценты, подлежащие взысканию с дольщиков в случае расторжения по их инициативе. Однако, в соответствии с положениями закона «О защите прав потребителей», человек вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ или оказании услуг в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов», — отметила старший помощник прокурора.

Она пояснила, что по результатам проверки руководителям строительных компаний были внесены представления, которые к настоящему времени удовлетворены.

«Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района», — сказала Светлана Артамонова.