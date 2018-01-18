В Пензе суд признал законной позицию мэрии о месте проведения митинга дольщиков Общество

Пенза, 18 января 2018. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы признал законным отказ мэрии согласовать проведение 21 января митинга дольщиков с числом участников 400 человек на одной из трех площадок — около драмтеатра на улице Московской, перед зданием городской администрации или у часов «Кукушка».

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Рассмотрение административного иска, который подали представители реготделения «Левого фронта» — координатор Виктор Хомец и пресс-секретарь Сергей Падалкин — началось в минувшую среду, 17 января.

В ходе заседания активисты движения обратили внимание заместителя председателя суда Аркадия Селиверстова, рассматривающего иск, на явные нестыковки в ответе вице-мэра Пензы Владимира Попкова.

В частности, чиновник в своем письме сослался на постановление администрации Пензы №1788. Согласно документу, на улице Московской организована сезонная ярмарка «Осенний калейдоскоп», в рамках которой курсирует «Детский паровозик», что «не позволяет обеспечить безопасность участников митинга». Вместе с тем данная ярмарка завершила работу еще 21 декабря 2017 года.

Кроме того, в суде был сделан акцент на том, что детский аттракцион физически не может проехать на заявленную для митинга территорию около драмтеатра — этому препятствуют установленные в начале января бетонные блоки на улице Московской.

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На заседании, состоявшемся в четверг, 18 января, судья Аркадий Селиверстов огласил результативную часть решения, которым требования Виктора Хомца и Сергея Падалкина оставлены без удовлетворения.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе реготделения «Левого фронта», митинг дольщиков в Пензе 21 января все равно состоится — он пройдет в сквере имени Ф.Э Дзержинского.

Ранее и в мэрии Пензы, и в правительстве региона эта площадка была предложена в качестве альтернативы, чтобы семьи с детьми, вложившие деньги в новое жилье, но так и не получившие обещанных квартир, смогли в очередной раз обозначить свою позицию.

Предстоящий митинг станет третьим по счету после акций у кинотеатра «Родина» 11 ноября и в сквере имени Ф.Э. Дзержинского 24 декабря.