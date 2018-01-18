EN
00:29:03 Пятница, 19 января
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

В Пензе суд признал законной позицию мэрии о месте проведения митинга дольщиков

13:23 | 18.01.2018 | Общество

Печать

Пенза, 18 января 2018. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы признал законным отказ мэрии согласовать проведение 21 января митинга дольщиков с числом участников 400 человек на одной из трех площадок — около драмтеатра на улице Московской, перед зданием городской администрации или у часов «Кукушка».

В Пензе суд признал законной позицию мэрии о месте проведения митинга дольщиков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Рассмотрение административного иска, который подали представители реготделения «Левого фронта» — координатор Виктор Хомец и пресс-секретарь Сергей Падалкин — началось в минувшую среду, 17 января.

В ходе заседания активисты движения обратили внимание заместителя председателя суда Аркадия Селиверстова, рассматривающего иск, на явные нестыковки в ответе вице-мэра Пензы Владимира Попкова.

В частности, чиновник в своем письме сослался на постановление администрации Пензы №1788. Согласно документу, на улице Московской организована сезонная ярмарка «Осенний калейдоскоп», в рамках которой курсирует «Детский паровозик», что «не позволяет обеспечить безопасность участников митинга». Вместе с тем данная ярмарка завершила работу еще 21 декабря 2017 года.

Кроме того, в суде был сделан акцент на том, что детский аттракцион физически не может проехать на заявленную для митинга территорию около драмтеатра — этому препятствуют установленные в начале января бетонные блоки на улице Московской.

Читайте также

Более 150 дольщиков на митинге в Пензе потребовали достроить их дома

На заседании, состоявшемся в четверг, 18 января, судья Аркадий Селиверстов огласил результативную часть решения, которым требования Виктора Хомца и Сергея Падалкина оставлены без удовлетворения.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе реготделения «Левого фронта», митинг дольщиков в Пензе 21 января все равно состоится — он пройдет в сквере имени Ф.Э Дзержинского.

Ранее и в мэрии Пензы, и в правительстве региона эта площадка была предложена в качестве альтернативы, чтобы семьи с детьми, вложившие деньги в новое жилье, но так и не получившие обещанных квартир, смогли в очередной раз обозначить свою позицию.

Предстоящий митинг станет третьим по счету после акций у кинотеатра «Родина» 11 ноября и в сквере имени Ф.Э. Дзержинского 24 декабря.
Актуальное
Читайте также
Анкетирование пациентов поможет скорректировать работу скорой помощи в Пензенской области Денис Айрапетян примет участие в предолимпийских сборах в Южной Корее
В Пензенской области автопарк скорой помощи пополнили 14 машин Пензенский губернатор и глава группы «ОАТ» обсудили результаты работы завода в Сердобске
В Пензе главы трех стройкомпаний наказаны за нарушение прав дольщиков В Пензенской области водитель автобуса попался пьяным за рулем
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама