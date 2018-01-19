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Владелец собаки, укусившей ребенка в Пензе, заплатит 20 тыс. рублей

10:57 | 19.01.2018 | Общество

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Пенза, 19 января 2018. PenzaNews. Решение суда, в соответствии с которым владелец собаки, укусившей 11-летнюю девочку на улице Ладожской в Пензе летом 2017 года должен выплатить матери ребенка компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей, вступило в законную силу.

Владелец собаки, укусившей ребенка в Пензе, заплатит 20 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова, хозяин животного не согласился с решением суда первой инстанции и подал апелляционную жалобу.

«Она была оставлена без удовлетворения», — сказала собеседница агентства.

Согласно материалам дела, 3 июня 2017 года около 21.00 девочка в возрасте 11 лет шла по тропинке возле своего дома №115 на улице Ладожской в Пензе. Рядом гулял сосед с собакой на свободном поводке и без намордника. Хозяин разговаривал по телефону и не обращал внимания на питомца.

Когда девочка оказалась в зоне досягаемости собаки, та прыгнула и укусила ребенка за левое бедро. В травмпункте ей обработали рану, сделали прививку и в период карантина назначили еще шесть прививок. Хозяин собаки отказался возместить причиненный ущерб.

Мать ребенка просила суд взыскать с него компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. рублей, однако ее требования были удовлетворены частично — сумма оказалась снижена до 20 тыс. рублей.
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