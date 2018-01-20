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В пензенском музее для школьников проведен первый урок о Лаврентии Загоскине

09:58 | 20.01.2018 | Общество

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Пенза, 20 января 2018. PenzaNews. Председатель регионального отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов провел первый урок об известном путешественнике Лаврентии Загоскине в рамках проекта «Возвращение к родным берегам» с учащимися пятых классов лицея №2 Пензы в литературном музее.

В пензенском музее для школьников проведен первый урок о Лаврентии Загоскине

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он показал ученикам экспозицию «Музея русских экспедиций», сконцентрировав внимание на части, посвященной Лаврентию Загоскину, со дня рождения которого в 2018 году исполняется 210 лет.

Во время необычного занятия школьников особенно заинтересовали детство и юность будущего путешественника, которые были наполнены трудными и трагическими событиями.

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В завершение урока учащиеся задали вопросы о Российско-Американской компании, где исследователь служил в 1838–1846 годах, об изучении Аляски и дальнейшей судьбе земляка.

Для школьников также была проведена обзорная экскурсия по «Музею русских экспедиций». Игорь Пантюшов рассказал им о полярниках Евгении Сузюмове и Константине Бадигине, путешественниках-журналистах Тихоне Семушкине и Николае Задорнове, о советском туризме и современной экспедиционной деятельности РГО.

Открытые уроки будут проводиться в течение зимы и весны 2018 года, сообщает пресс-служба пензенского регионального отделения Русского географического общества.
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