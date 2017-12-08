В Пензе на средства гранта впервые поставят спектакль о Лаврентии Загоскине Культура

Пенза, 8 декабря 2017. PenzaNews. Спектакль «Юконский ворон» по одноименному историческому роману писателя Сергея Маркова о Лаврентии Загоскине будет впервые поставлен в пензенском театре юного зрителя на средства президентского гранта, полученного региональным отделением Русского географического общества на реализацию проекта «Возвращение к родным берегам».

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На данный момент заключено соглашение о сотрудничестве, которое подписали директор ТЮЗа Александр Минаев и председатель реготделения РГО Игорь Пантюшов. Они договорились осуществлять сотрудничество в области природоохранной, образовательной, культурно-просветительской, экспедиционной и инновационной деятельности.

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Подготовка спектакля продлится до сентября 2018 года, а затем состоится его премьерный показ. В рамках проекта будет проведено несколько благотворительных показов постановки, посвященных 210-летию со дня рождения Лаврентия Загоскина.

Ожидается, что многие жители Пензенской области, особенно студенты и школьники благодаря спектаклю «Юконский ворон» больше узнают о земляке.

«Организаторы будут информировать пензенцев об этапах создания нового спектакля, поскольку интересным является сам процесс — герои, жившие практически 150 лет назад, благодаря профессиональной игре артистов театра оживут и донесут до нас дух эпохи, в которой жил Лаврентий Загоскин», — цитирует Игоря Пантюшова пресс-служба пензенского реготделения Русского географического общества.