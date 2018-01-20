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МЧС предупредило жителей об усилении ветра в Пензенской области

15:33 | 20.01.2018 | Общество

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Пенза, 20 января 2018. PenzaNews. Усиление ветра ожидается местами в Пензенской области в предстоящее воскресенье, 21 января. Об этом говорится в предупреждении, размещенном на сайте главного управления МЧС России по региону.

МЧС предупредило жителей об усилении ветра в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В тексте отмечается, что порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду, а также прогнозируется сохранение снегопада.

С целью более широкого информирования жителей об ухудшении погодных условий также была организована SMS-рассылка, в которой жителей региона призывают быть внимательными и осторожными.

В случае чрезвычайных ситуаций населению рекомендуется звонить по телефону доверия ГУ МЧС России по Пензенской области: +7 (8412) 68-11-12 или по номеру 112.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в связи с сильным снегопадом в субботу, 20 января, Госавтоинспекция региона рекомендовала водителям минимизировать поездки на личном автомобиле и отдать предпочтение общественному транспорту.
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