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Мэрия Пензы обнародовала данные об участках, которые будут предлагать застройщикам

18:49 | 22.01.2018 | Общество

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Пенза, 22 января 2018. PenzaNews. Администрация Пензы обнародовала данные о 12 земельных участках, которые планируется предлагать застройщикам в рамках регионального закона о поддержке дольщиков.

Мэрия Пензы обнародовала данные об участках, которые будут предлагать застройщикам

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В настоящее время ведется работа по их постановке на кадастровый учет.

Согласно представленным данным, в районе улицы Ново-Казанской возможно формирование двух участков из земель, находящихся в муниципальной собственности, ориентировочной площадью более 5 тыс. и 4 тыс. кв. метров, на каждом из которых возможно размещение свыше 10 тыс. кв. метров жилых помещений. Однако для этого необходимо изменить статус территории с природно-рекреационной функциональной зоны на жилую.

Еще один участок площадью более 10 тыс. кв. метров находится в границах улиц Коммунистической, Пугачева и Ворошилова. На нем возможно размещение 15,5 тыс. кв. метров жилых помещений.

Также застройщикам планируется предложить участки на улицах Рахманинова и Глазунова, площадь которых пока уточняется. На них возможно размещение 13 тыс. кв. метров жилых помещений.

Кроме того, намечено задействовать земельный участок площадью более 17 тыс. кв. метров в районе улиц Шмидта, 9 Января и Ленина, освободившийся после сноса аварийных домов. Там предполагается размещение 12 тыс. кв. метров жилых помещений.

Помимо этого, свободен земельный участок на ГПЗ-24 площадью более 107 тыс. кв. метров, на котором разрешена многоэтажная застройка. На нем возможно размещение 72 тыс. кв. метров жилых помещений.

На сайте мэрии также представлена информация о земельных участках в районе улиц Тепличной, Львовской и 40 лет Октября; в районе микрорайона №8 в Арбеково; между улицами Гагарина, Крупской и Шмидта; неподалеку от дворца спорта «Буртасы».

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в августе 2017 года был принят закон «О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков, привлекавших денежные средства граждан на строительство (создание) многоквартирных домов на территории Пензенской области».

В нем введено понятие «новый застройщик», которое обозначает юридическое лицо, принявшее на себя обязательства по завершению строительства проблемного объекта в рамках реализации масштабного инвестпроекта, предусматривающего обеспечение жилыми помещениями пострадавших участников долевого строительства.

При этом предусматривается заключение соглашения между дольщиками либо созданным ими жилищно-строительным (ЖСК) или иным кооперативом, а также застройщиком и новым застройщиком.

В рамках реализации масштабного инвестпроекта новому застройщику предоставляются земельные участки, находящиеся в государственной собственности Пензенской области, муниципальной собственности, или те, госсобственность на которые не разграничена. Кроме того, в целях повышения их инвестиционной привлекательности в бюджете региона могут предусматриваться субсидии для строительства инженерных коммуникаций к участкам массовой жилищной застройки.
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