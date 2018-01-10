Мэр Пензы рассказал об участках, которые будут предлагать для решения проблемы дольщиков Общество

Пенза, 10 января 2018. PenzaNews. Администрация Пензы формирует несколько земельных участков в разных районах города, чтобы, в соответствии с региональным законом, предложить их застройщикам, которые согласятся завершить проблемные объекты долевого строительства. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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«Формирование земельных участков, которым мы занимаемся, происходит сейчас буквально по всем территориям для того, чтобы эти участки были привлекательными. Это и большие участки в местах вновь строящихся кварталов — такие, как ГПЗ, где мы предлагаем порядка 10 га. Это и [...] земельные участки из-под сноса аварийных домов, расселенных — они есть у нас практически во всех географических точках города. Сколько их потребуется для того, чтобы решить проблему дольщиков, столько мы и поставим на учет, оценим и предложим», — сказал глава администрации города в эфире радиостанции «Эхо Пензы» в среду, 10 января.

Отвечая на вопрос об упущенных доходах, которые могли бы поступить в бюджет Пензы от продажи данных земельных участков, Виктор Кувайцев отметил, что большого спроса на них сегодня не наблюдается.

Кроме того, по его словам, у муниципалитета в данной ситуации нет выбора.

«Чтобы решить проблему дольщиков, мы обязаны предоставить вот эти земельные участки по стоимости 1,5% от кадастровой [...] для того, чтобы застройщик достроил эти дома. И мы не видим в этом, скажем, больших своих потерь. Мы это делаем только ради того, чтобы люди понимали, что они находятся в поле зрения, мы о них беспокоимся, мы сделаем все, чтобы они в результате получили свои квадратные метры», — резюмировал мэр Пензы.

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В августе 2017 года был принят закон «О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков, привлекавших денежные средства граждан на строительство (создание) многоквартирных домов на территории Пензенской области».

В нем введено понятие «новый застройщик», которое обозначает юридическое лицо, принявшее на себя обязательства по завершению строительства проблемного объекта в рамках реализации масштабного инвестпроекта, предусматривающего обеспечение жилыми помещениями пострадавших участников долевого строительства.

При этом предусматривается заключение соглашения между дольщиками либо созданным ими жилищно-строительным (ЖСК) или иным кооперативом, а также застройщиком и новым застройщиком.

В рамках реализации масштабного инвестпроекта новому застройщику предоставляются земельные участки, находящиеся в государственной собственности Пензенской области, муниципальной собственности, или те, госсобственность на которые не разграничена. Кроме того, в целях повышения их инвестиционной привлекательности в бюджете региона могут предусматриваться субсидии для строительства инженерных коммуникаций к участкам массовой жилищной застройки.