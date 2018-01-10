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Мэр Пензы рассказал об участках, которые будут предлагать для решения проблемы дольщиков

16:29 | 10.01.2018 | Общество

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Пенза, 10 января 2018. PenzaNews. Администрация Пензы формирует несколько земельных участков в разных районах города, чтобы, в соответствии с региональным законом, предложить их застройщикам, которые согласятся завершить проблемные объекты долевого строительства. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

Мэр Пензы рассказал об участках, которые будут предлагать для решения проблемы дольщиков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Формирование земельных участков, которым мы занимаемся, происходит сейчас буквально по всем территориям для того, чтобы эти участки были привлекательными. Это и большие участки в местах вновь строящихся кварталов — такие, как ГПЗ, где мы предлагаем порядка 10 га. Это и [...] земельные участки из-под сноса аварийных домов, расселенных — они есть у нас практически во всех географических точках города. Сколько их потребуется для того, чтобы решить проблему дольщиков, столько мы и поставим на учет, оценим и предложим», — сказал глава администрации города в эфире радиостанции «Эхо Пензы» в среду, 10 января.

Отвечая на вопрос об упущенных доходах, которые могли бы поступить в бюджет Пензы от продажи данных земельных участков, Виктор Кувайцев отметил, что большого спроса на них сегодня не наблюдается.

Кроме того, по его словам, у муниципалитета в данной ситуации нет выбора.

«Чтобы решить проблему дольщиков, мы обязаны предоставить вот эти земельные участки по стоимости 1,5% от кадастровой [...] для того, чтобы застройщик достроил эти дома. И мы не видим в этом, скажем, больших своих потерь. Мы это делаем только ради того, чтобы люди понимали, что они находятся в поле зрения, мы о них беспокоимся, мы сделаем все, чтобы они в результате получили свои квадратные метры», — резюмировал мэр Пензы.

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В августе 2017 года был принят закон «О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков, привлекавших денежные средства граждан на строительство (создание) многоквартирных домов на территории Пензенской области».

В нем введено понятие «новый застройщик», которое обозначает юридическое лицо, принявшее на себя обязательства по завершению строительства проблемного объекта в рамках реализации масштабного инвестпроекта, предусматривающего обеспечение жилыми помещениями пострадавших участников долевого строительства.

При этом предусматривается заключение соглашения между дольщиками либо созданным ими жилищно-строительным (ЖСК) или иным кооперативом, а также застройщиком и новым застройщиком.

В рамках реализации масштабного инвестпроекта новому застройщику предоставляются земельные участки, находящиеся в государственной собственности Пензенской области, муниципальной собственности, или те, госсобственность на которые не разграничена. Кроме того, в целях повышения их инвестиционной привлекательности в бюджете региона могут предусматриваться субсидии для строительства инженерных коммуникаций к участкам массовой жилищной застройки.
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