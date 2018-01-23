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Вблизи перинатального центра Пензы открыта скульптура, изображающая младенца на ладони

18:46 | 23.01.2018 | Общество

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Пенза, 23 января 2018. PenzaNews. Скульптура, изображающая младенца на ладони, который озарен лучами солнца, открыта вблизи здания перинатального центра на территории пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко.

Вблизи перинатального центра Пензы открыта скульптура, изображающая младенца на ладони

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она размещена справа от центрального входа на небольшом постаменте в виде куба.

Скульптуру установили еще некоторое время назад, однако она была спрятана от глаз прохожих под полотном. Теперь рассмотреть ее могут все желающие.

Табличка с информацией об авторе скульптуры и ее названии пока отсутствует.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в октябре 2017 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев анонсировал размещение у перинатального центра арт-объекта, символизирующего счастье материнства, который планировалось изготовить на средства бизнеса.
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