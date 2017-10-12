Арт-объект в честь материнства установят в Пензе на средства бизнеса Общество

Пенза, 12 октября 2017. PenzaNews. Арт-объект, символизирующий счастье материнства, который планируется установить на территории готовящегося к открытию перинатального центра в Пензе, будет изготовлен на средства частного бизнеса. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе визита на объект в четверг, 12 октября.

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Глава региона отметил, что благоустройство территории практически завершено и установка малой архитектурой формы станет финальным аккордом этой работы.

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Памятник материнству установят в Пензе у перинатального центра

«Со следующей недели в перинатальный центр выходит медицинский персонал, который будет готовить центр к открытию. Скульптура, посвященная материнству, рождению детей, воплощающая счастье и радость, с этим связанные, будет создавать хорошее настроение и пациентам центра, и посетителям, и его работникам», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства региона.

Ранее состоялся конкурс проектов памятника материнству. Его победителем стал Николай Мордовин с композицией «Ладушки». В августе 2017 года директор МУП «Пензгорстройзаказчик» Вадим Боринштейн сообщил, что скульптура будет установлена на территории перинатального центра.

По словам пресс-секретаря губернатора и правительства Пензенской области Дины Черемушкиной, арт-объект, о котором шла речь в ходе выездного совещания 12 октября, не имеет отношения к данному памятнику.