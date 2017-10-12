20:27:10 Четверг, 12 октября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Арт-объект в честь материнства установят в Пензе на средства бизнеса

14:36 | 12.10.2017 | Общество

Печать

Пенза, 12 октября 2017. PenzaNews. Арт-объект, символизирующий счастье материнства, который планируется установить на территории готовящегося к открытию перинатального центра в Пензе, будет изготовлен на средства частного бизнеса. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе визита на объект в четверг, 12 октября.

Арт-объект в честь материнства установят в Пензе на средства бизнеса

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Глава региона отметил, что благоустройство территории практически завершено и установка малой архитектурой формы станет финальным аккордом этой работы.

Читайте также

Памятник материнству установят в Пензе у перинатального центра

«Со следующей недели в перинатальный центр выходит медицинский персонал, который будет готовить центр к открытию. Скульптура, посвященная материнству, рождению детей, воплощающая счастье и радость, с этим связанные, будет создавать хорошее настроение и пациентам центра, и посетителям, и его работникам», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства региона.

Ранее состоялся конкурс проектов памятника материнству. Его победителем стал Николай Мордовин с композицией «Ладушки». В августе 2017 года директор МУП «Пензгорстройзаказчик» Вадим Боринштейн сообщил, что скульптура будет установлена на территории перинатального центра.

По словам пресс-секретаря губернатора и правительства Пензенской области Дины Черемушкиной, арт-объект, о котором шла речь в ходе выездного совещания 12 октября, не имеет отношения к данному памятнику.
Актуальное
Читайте также
Среди пензенских городских сообществ наблюдается дезинтеграция В мэрии Пензы подвели итоги старта отопительного сезона
Наровчатскую больницу присоединят к нижнеломовской В Пензенской области уменьшился средний чек пожертвований
В Пензе мошенник обманул кафе, пообещав провести там банкет для чиновников В Пензенской области отмечается спад активности городских сообществ
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама