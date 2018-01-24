EN
12:56:29 Среда, 24 января
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

За 2017 год в Пензенской области побывали почти 350 тыс. туристов

09:14 | 24.01.2018 | Общество

Печать

Пенза, 24 января 2018. PenzaNews. Более 342 тыс. туристов посетили Пензенскую область в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

За 2017 год в Пензенской области побывали почти 350 тыс. туристов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

При этом свыше 18,5 тыс. из них приехали из-за рубежа.

По состоянию на январь 2018 года, на территории региона действует 126 гостиниц, 33 турбазы, 10 санаториев, 12 детских оздоровительных лагерей и 135 туристических фирм.

В рамках общенациональной системы подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии туризма за год курсы повышения квалификации прошли 88 человек.

Реализуются более 140 маршрутов, которые размещены на региональном портале «Туризм и отдых в Пензенской области». Разработана новая версия сайта, ведется работа по ее наполнению. Ресурс переведен на китайский и английский языки.

Также обновлены версии действующего портала на иностранных языках.
Актуальное
Читайте также
Студенты ПГУ представят Пензу на форуме «Вместе вперед!» в Казани В Заречном на улице Литке водитель «ВАЗа» сбил женщину
Жительница Колышлея добилась восстановления на работе после сокращения Юные дзюдоисты 17 регионов поборются за победу на кубке губернатора Пензенской области
Зимняя школа «ДомInno» будет открыта в Пензе с 16 по 19 февраля Из Пензы в Китай впервые доставлены контейнеры с пиломатериалами
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама