За 2017 год в Пензенской области побывали почти 350 тыс. туристов Общество Пенза, 24 января 2018. PenzaNews. Более 342 тыс. туристов посетили Пензенскую область в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. © Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию При этом свыше 18,5 тыс. из них приехали из-за рубежа. По состоянию на январь 2018 года, на территории региона действует 126 гостиниц, 33 турбазы, 10 санаториев, 12 детских оздоровительных лагерей и 135 туристических фирм. В рамках общенациональной системы подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии туризма за год курсы повышения квалификации прошли 88 человек. Реализуются более 140 маршрутов, которые размещены на региональном портале «Туризм и отдых в Пензенской области». Разработана новая версия сайта, ведется работа по ее наполнению. Ресурс переведен на китайский и английский языки. Также обновлены версии действующего портала на иностранных языках. Нашли ошибку в тексте?

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