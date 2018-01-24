Три пензенских прокурорских работника наказаны за неверные сведения о доходах Общество

Пенза, 24 января 2018. PenzaNews. Три прокурорских работника привлечены в Пензенской области к дисциплинарной ответственности в 2017 году за предоставление недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она пояснила, что всего состоялось четыре заседания аттестационной комиссии по соблюдению требований к служебному поведению прокурорских работников и урегулированию конфликта интересов.

«Было рассмотрено три уведомления о возможном возникновении конфликта интересов при исполнении служебных обязанностей», — добавила собеседница агентства, отметив, что фактов, которые могли бы отразиться на работе прокуроров, не обнаружено.