В Пензе из перинатального центра выписали тройню Общество

Пенза, 24 января 2018. PenzaNews. Торжественная выписка тройни, родившейся в семье Елены и Константина Кистяевых, состоялась в перинатальном центре Пензы в среду, 24 января.

Фото: Zarechny.zato.ru

По словам врача отделения патологии новорожденных перинатального центра Ольги Филатовой, двое мальчиков — Даниил и Артем, а также девочка Вероника весом 2,4, 2,1 и 1,9 кг появились на свет утром 11 января.

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«В целом восстановительный послеродовый этап прошел хорошо, без осложнений. Малыши дышали самостоятельно с самого рождения. Детей мы выписываем в удовлетворительном состоянии. Мама тоже чувствует себя хорошо», — пояснила она.

Поздравить супругов из Заречного со знаменательным событием на церемонию приехали местные чиновники.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в управлении общественных связей города, это третий в истории Заречного случай рождения тройни.

«В 1976 году Вера, Надежда и Любовь родились в семье Петра и Нины Первушкиных, а в 2012 году Дарья, Елизавета и Валентина — в семье Анастасии и Сергея Скворцовых», — напомнили в учреждении.