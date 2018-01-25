EN
12:59:17 Четверг, 25 января
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Губернатор поздравил пензенскую молодежь с Днем российского студенчества

08:23 | 25.01.2018 | Общество

Печать

Пенза, 25 января 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил молодежь с Днем российского студенчества, который отмечается в четверг, 25 января.

Губернатор поздравил пензенскую молодежь с Днем российского студенчества

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Молодость — прекрасное время для самых смелых дерзаний, начинаний и надежд, дружбы и любви. Именно в эту незабываемую пору закладываются основы вашей будущей самостоятельной жизни. От качества полученных знаний, от целеустремленности, настойчивости и креативности молодежи, успешного поиска решений имеющихся проблем и их реализации на практике во многом зависит дальнейшее социально-экономическое развитие Пензенской области, будущее Сурского края», — отметил глава региона.

Он добавил, что страна сейчас особенно нуждается в квалифицированных молодых специалистах, которые смогут выполнить задачу импортозамещения, используя инновационные технологии, добиться прогресса во всех областях и укрепить международный авторитет России.

«Уверен, друзья, что все задуманное нами исполнится. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, осуществления заветных желаний!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства региона.
Актуальное
Читайте также
Проверка организована по факту ДТП в Пензе, в котором пострадал пешеход В пензенских роддомах начали информировать о новой выплате на первенца
Мэр Пензы назвал сложной ситуацию с кредиторской задолженностью Жительница Заречного наказана за распространение порнографии собственного производства
Лимит федеральных средств поддержки пензенского АПК в 2018 году составит 1,7 млрд. рублей Мэр Пензы поздравил учащуюся молодежь с Днем российского студенчества
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама