Губернатор поздравил пензенскую молодежь с Днем российского студенчества Общество

Пенза, 25 января 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил молодежь с Днем российского студенчества, который отмечается в четверг, 25 января.

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«Молодость — прекрасное время для самых смелых дерзаний, начинаний и надежд, дружбы и любви. Именно в эту незабываемую пору закладываются основы вашей будущей самостоятельной жизни. От качества полученных знаний, от целеустремленности, настойчивости и креативности молодежи, успешного поиска решений имеющихся проблем и их реализации на практике во многом зависит дальнейшее социально-экономическое развитие Пензенской области, будущее Сурского края», — отметил глава региона.

Он добавил, что страна сейчас особенно нуждается в квалифицированных молодых специалистах, которые смогут выполнить задачу импортозамещения, используя инновационные технологии, добиться прогресса во всех областях и укрепить международный авторитет России.

«Уверен, друзья, что все задуманное нами исполнится. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, осуществления заветных желаний!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства региона.