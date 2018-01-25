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В пензенских роддомах начали информировать о новой выплате на первенца

12:14 | 25.01.2018 | Общество

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Пенза, 25 января 2018. PenzaNews. Консультативные центры открыты на базе учреждений родовспоможения Пензенской области с целью информирования пациенток об условиях получения новой выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка.

В пензенских роддомах начали информировать о новой выплате на первенца

Фото: Health.pnzreg.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минздрава, разъяснительная работа будет вестись два раза в неделю.

Пункты информирования организованы в пензенском городском роддоме на проспекте Победы, перинатальном центре, кузнецкой межрайоной детской больнице, а также сердобской, каменской и нижнеломовской межрайонной больниц.

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С 2018 года в России введена новая ежемесячная выплата семьям при рождении первого ребенка до достижения им возраста 1,5 лет.

Ее размер составляет в Пензенской области 9 тыс. 470 рублей.

Право на господдержку имеют семьи, в которых в 2018 году родился или усыновлен первенец и чей среднедушевой доход не превышает 150% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе — 14 тыс. 656 рублей 50 копеек.

Для получения выплаты необходимо обратиться в органы соцзащиты населения по месту жительства или многофункциональные центры (МФЦ).

В случае рождения в семье двух и более детей — близнецов или двойняшек — ежемесячная выплата положена только одному из них, а на второго ребенка необходимо оформить ежемесячную выплату за счет материнского капитала. С соответствующим заявлением необходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда России.
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