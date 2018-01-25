Уровень преступности в Пензенской области остается относительно низким — губернатор Общество

Пенза, 25 января 2018. PenzaNews. Пензенская область остается регионом с относительно низким уровнем преступности. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев, анализируя итоги оперативно-служебной деятельности за 2017 год в ходе коллегии регионального управления МВД РФ в четверг, 25 января.

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Он отметил, что на 100 тыс. населения в Пензенской области приходится 881 преступление, тогда как в Приволжском федеральном округе этот показатель превышает 1,3 тыс., а в целом по России — 1,4 тыс.

«В структуре преступности меньше зарегистрировано умышленных убийств, краж, грабежей, разбойных нападений, мошенничеств, неправомерных завладений автомототранспортными средствами. Улучшилась раскрываемость этих категорий преступлений. В истекшем году сохранилась положительная динамика по снижению числа зарегистрированных преступлений в общественных местах, на улицах, в том числе тяжких и особо тяжких», — сказал глава региона.

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Иван Белозерцев добавил, что был проведен значительный объем работы по защите бюджетных средств «от разного рода криминальных посягательств».

Озвучивая задачи на 2018 год, губернатор обратил внимание на необходимость обеспечения порядка и законности при проведении выборов президента РФ, а также сопровождении мероприятий, которые состоятся в рамках чемпионата мира по футболу, в том числе во время приезда в Пензу болельщиков.

«Два этих важных ответственных мероприятия должны пройти в Пензенской области на достойном организационном уровне», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.