Трошин и Рузляев ушли в отпуск, из которого могут не вернуться к работе — СМИ Общество

Пенза, 26 января 2018. PenzaNews. Руководители пензенских управлений сразу двух силовых ведомств — СКР и МВД России — генерал-лейтенант юстиции Олег Трошин и генерал-майор полиции Юрий Рузляев ушли в отпуск, из которого могут не вернуться к работе. Об этом говорится в статье Валентина Мануйлова, опубликованной во втором в 2018 году номере газеты «Улица Московская».

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«Начальник СУ СКР генерал-лейтенант Олег Трошин находится в отпуске, из которого, по версии экспертов «УМ» [«Улицы Московской»], он на работу не выйдет. Дескать, в мае у Трошина заканчивается контракт. И он договорился в центральном аппарате своего ведомства, что ему дадут возможность спокойно уйти в отставку. Якобы все материальные вопросы, связанные с его уходом на пенсию, генерал Трошин благополучно решил, так сказать, создал себе задел на будущее. И потому не видит смысла в переходе в другой регион в порядке ротации. Дома, каким для него стала Пенза, все равно лучше», — отмечается в публикации.

По мнению автора, «Трошин вполне может «всплыть» в публичном пространстве уже в качестве вице-премьера регионального правительства».

«Что касается начальника УМВД генерал-майора полиции Юрия Рузляева, то здесь может оказаться не все так безоблачно. […] По непроверенной информации, генерал Юрий Рузляев не согласился с выводами инспекторской проверки, которые оказались будто бы не совсем благоприятными для пензенского УМВД. И стал, как это сейчас говорят, доказывать свое. И будто бы даже в качестве тактического маневра или приема написал рапорт об отставке. Министр Колокольцев, по слухам, его не принял. Но и самого Рузляева, который хотел попасть к нему на прием, не принял», — говорится в статье.

В ней добавляется, что Юрий Рузляев использует свой отпуск, «чтобы уладить свои дела и сохранить за собой должность начальника УМВД в Пензе».

«Либо, есть и такая версия, он найдет возможность для переезда в Москву, где займет одну из штабных должностей. Если, конечно, в его адрес не прилетит более серьезная претензия, связанная с расходованием денежных средств при строительстве нового здания УМВД на улице Пушкина», — отмечается в публикации.

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Журналистам ИА «PenzaNews» не удалось получить комментарии Олега Трошина и Юрия Рузляева относительно гипотез, выдвинутых в статье Валентина Мануйлова — обоих руководителей на рабочем месте не оказалось, так как они находятся в отпуске.

В приемной Олега Трошина сообщили, что глава следственного управления выйдет на работу 1 февраля, пока его обязанности исполняет заместитель Владимир Фомин.

В приемной Юрия Рузляева назвать точную дату окончания отпуска руководителя затруднились, пояснив, что его не будет «где-то до конца февраля». Обязанности начальника УМВД исполняет замглавы ведомства Вадим Ковтун.

В пресс-службе следственного управления и полиции информацию о возможной отставке генералов не комментируют, при этом начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова напомнила, что подобные решения находятся в компетенции президента страны.