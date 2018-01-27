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В Пензе пенсионер вернул себе квартиру через суд

12:12 | 27.01.2018 | Общество

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Пенза, 27 января 2018. PenzaNews. Проживающий в Пензе пенсионер, который в возрасте 80 лет заключил договор пожизненного содержания с иждивением, добился его расторжения в судебном порядке.

В Пензе пенсионер вернул себе квартиру через суд

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Ленинского районного суда города, престарелый мужчина рассчитывал получить материальное обеспечение, а также жилище, питание, одежду и надлежащий уход, однако ответчица прописанные в документе условия в полном объеме не исполняла, а расторгнуть договор в добровольном порядке отказалась.

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«Объективных доказательств ежемесячного предоставления истцу питания, одежды, лекарств, оперативного медицинского вмешательства в размере двух установленных в соответствии с договором величин прожиточного минимума на душу населения в Пензенской области ответчиком суду не представлено», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что также сделан вывод о ненадлежащем исполнении ответчиком обязанности по оплате коммунальных платежей, не было соблюдено право пенсионера на постоянное проживание в квартире и установлены другие нарушения.

«Исковые требования мужчины были удовлетворены в полном объеме. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам пензенского облсуда решение оставлено без изменения. Квартира возвращена в собственность истцу», — сказал представитель суда.

Договор пожизненного содержания с иждивением — соглашение, в соответствии с которым гражданин передает принадлежащее ему недвижимое имущество в собственность плательщика ренты, а тот в свою очередь обязуется пожизненно содержать с иждивением гражданина или указанного им третьего лица.
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