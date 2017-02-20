Пензенская область опустилась на 26 место в рейтинге регионов по качеству жизни Общество

Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. Пензенская область заняла 26 место в рейтинге российских регионов по качеству жизни населения за 2016 год, который подготовлен агентством « РИА Рейтинг ».

Фото: Riarating.ru

Таким образом, по сравнению с 2015 годом регион опустился на три строчки.

Среди субъектов Приволжского федерального округа Пензенская область, как и год назад, заняла пятое место, уступив Татарстану, Нижегородской и Самарской областям, а также Башкортостану.

При расчете рейтинга анализировался ряд факторов.

По показателям, входящим в группу «Уровень доходов населения», Пензенская область продемонстрировала следующие результаты: по отношению денежных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг регион занял 59 место; по объему вкладов физлиц в банках на одного жителя — 57; по доле населения с доходами ниже прожиточного минимума — 54; по отношению денежных доходов 20% группы населения с наименьшими доходами к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг — 68.

По показателям, входящим в группу «Занятость населения и рынок труда», регион занял следующие позиции: по уровню безработицы — 20 место; по среднему времени поиска работы — 3; по доле населения, ищущего работу более 3 месяцев, к численности экономически активного — 8.

По показателям, входящим в группу «Жилищные условия населения», у Пензенской области следующие результаты: по общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя — 17 место; по доле ветхого и аварийного жилья в общем объеме — 49; по доле площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства — 28; по доле коммунальных сетей, нуждающихся в замене — 10.

По показателям, входящим в группу «Безопасность проживания», Пензенская область заняла следующие места: по числу преступлений на 10 тыс. человек населения — 93; по количеству потерпевших физлиц на 10 тыс. населения — 11; по числу ДТП с пострадавшими на 100 тыс. единиц автотранспорта — 61; по смертности населения от внешних причин на 100 тыс. населения — 45; по числу отравлений, травм и других последствий воздействия внешних причин на 1 тыс. человек — 31.

По показателям, входящим в группу «Демографическая ситуация», Пензенская область показала следующие результаты: по естественному приросту (убыли) населения — 71 место; по миграционному приросту (убыли) населения — 41; по изменению численности за три года — 65.

По показателям, входящим в группу «Экологические и климатические условия», Пензенская область расположилась на следующих позициях: по выбросам в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников на единицу площади населенных пунктов — 14; по доле населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности — 10; по оценке климата — 18; по затратам на охрану атмосферного воздуха на единицу выбросов — 53.

По показателям, входящим в группу «Здоровье населения и уровень образования», Пензенская область показала следующие результаты: по ожидаемой продолжительности жизни при рождении — 14; по смертности населения в трудоспособном возрасте — 20; по младенческой смертности — 29; по коэффициенту по перинатальной смертности — 22; по общей заболеваемости всего населения — 28; по доле населения в возрасте от 15 до 72 лет с высшим профессиональным образованием — 48 и по доле лиц, не имеющих в этом же возрасте основного общего образования — 55.

По показателям группы «Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры» регион занял следующие позиции: по обеспеченности детей местами в детсадах — 58, по численности детей в детсадах на 100 педагогических работников — 49, по числу учеников в школах на 100 учителей — 37, по доле школьников, занимающихся в одну смену — 12, по доле школ, соответствующих современным требованиям обучения — 43, по доле школ, находящемся в аварийном состоянии или требующим капремонта — 7.

Пензенская область заняла 71 место по численности врачей на 100 тыс. населения, 52 — по численности среднего медперсонала на 100 тыс. человек, 73 — по нагрузке на врачей и количеству посещений на одного специалиста, 71 — по мощности амбулаторно-поликлинических учреждений на 100 тыс. человек, 61 — по обеспеченности больничными койками, 19 — по средней занятости койки в году, 40 — по доле выездов бригад скорой помощи к месту в течение 20 минут, 34 — по доле таких выездов к месту ДТП.

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По показателям группы «Уровень экономического развития» региона занял следующие места: по объему производства товаров и услуг на душу населения — 62, по абсолютному объему производства товаров и услуг — 49, по объему инвестиций в основной капитал на одного жителя — 57, по абсолютному объему инвестиций в основной капитал — 52, по доле прибыльных предприятий — 68, по доле собственных доходов в общем объеме доходов консолидированных бюджетов — 55.

По показателям группы «Уровень развития малого бизнеса» Пензенская область показала следующие результаты: по обороту малых и микропредприятий и индивидуальных предпринимателей в расчете на одного жителя — 44, по их суммарному обороту — 40, по объему инвестиций в их основной капитал в расчете на 1 человека — 8, по суммарному объему инвестиций в их основной капитал — 21, по доле занятых в малом бизнесе и ИП в общей численности экономически активного населения — 22.

По показателям группы «Освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры» регион занял следующие позиции: по плотности автодорог общего пользования — 38, по доле дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям — 10, по удельному весу автодорог с твердым покрытием в общей протяженности — 27, по плотности железнодорожных путей общего пользования — 31, по количеству АЗС на 1 тыс. км дорог — 35.