В Пензе агентствам предложат пропагандировать новые требования к наружной рекламе Общество

Пенза, 27 января 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев предложил привлечь компании, занимающиеся изготовление рекламных конструкций, к информированию заказчиков о новых требованиях к вывескам, баннерам и растяжкам.

Фото: Penza-gorod.ru

«Необходимо провести собрание с изготовителями рекламных конструкций, чтобы они доносили требования законодательства до собственников зданий, которые в свою очередь должны оперативно упорядочивать размещение рекламы, — сказал он в ходе выездного рабочего совещания на улице Московской в субботу, 27 января.

Как пояснил директор МКУ «Рекламная служба города Пензы» Константин Кузнецов, рейды с целью проверки соблюдения требований концепция размещения наружной рекламы проводятся регулярно.

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«В рамках федерального законодательства в концепции четко прописано, что рекламные конструкции нужно устанавливать между первым и вторым этажами. Они не должны размещаться хаотично, а также в оконных проемах. Работа по упорядочиванию наружной рекламы ведется по всему городу на постоянной основе, но из-за частной смены арендаторов многие участки приходится обходить по нескольку раз», — отметил он.

По данным мэрии, наружная реклама, не соответствующая утвержденной в Пензе концепции и установленная без разрешительной документации, подлежит демонтажу.

Если собственник в течение 30 дней самостоятельно не убирает ее, работы проводятся за счет средств городского бюджета, а затем в судебном порядке взыскиваются с владельца рекламной конструкции.