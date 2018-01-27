В Пензе в 2018 году не будут массово ставить ограждения вдоль дорог Общество

Пенза, 27 января 2018. PenzaNews. Реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Пензе в 2018 году предполагает в первую очередь ремонт асфальтобетонного покрытия, а мероприятия с целью организации движения, в том числе по установке пешеходных ограждений, будут проводиться только в местах ликвидации очагов аварийности. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

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В мэрии добавили, что проект «БКД» стал одной из главных тем в ходе совещания, состоявшегося в субботу, 27 января.

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В ходе него директор департамента ЖКХ Пензы Денис Леонтьев озвучил, в частности, что в 2017 году в рамках программы было ликвидировано 10 мест концентрации ДТП, в 2018-м планируется устранить оставшиеся 19.

В свою очередь мэр Виктор Кувайцев призвал коллег комплексно подходить к ремонту дорог, по возможности предусматривая расширение проезжей части, обустраивая заездные карманы для общественного транспорта и занимаясь водоотведением.

Ожидается, что в рамках предстоящих торгов по выбору подрядчиков будет сформирован дополнительный лот по ремонту тротуаров, которые планируется вымостить плиткой.