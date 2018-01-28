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В Пензенской области за год выявлено почти 1 тыс. нарушений в антитеррористической сфере

08:48 | 28.01.2018 | Общество

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Пенза, 28 января 2018. PenzaNews. Прокуратура выявила в сфере противодействия терроризму 977 нарушений закона в Пензенской области за 2017 год. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензенской области за год выявлено почти 1 тыс. нарушений в антитеррористической сфере

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Многочисленные нарушения требований к антитеррористической защищенности выявлены на объектах социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, спорта, торговли, в местах массового пребывания людей. Например, при проверке объектов торговли было установлено, что ОАО «Торговый центр «Пассаж» Пензы, ООО «Сфера» в ТЦ «Салют» и ООО «Рисанжилье» в магазине «Велес» не обеспечивалось непрерывное видеонаблюдение», — отметила она.

Светлана Артамонова пояснила, что в целях устранения нарушений принесено девять протестов, внесено 673 представления, по результатам рассмотрения которых 602 должностных лица привлечено к дисциплинарной ответственности, в суды направлено 92 иска и заявления.

«По выявленным нарушениям приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Акты реагирования рассмотрены и удовлетворены, нарушения устранены», — уточнила собеседница агентства.
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