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В Пензе объявлен конкурс очерков о пенсионерах, возраст которых в сумме превышает 200 лет

13:08 | 29.01.2018 | Общество

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Пенза, 29 января 2018. PenzaNews. Конкурс очерков, рассказов и видеороликов «200 лет в историях» объявлен в Пензенской области среди школьников старше 14 лет, а также студентов вузов и колледжей.

В Пензе объявлен конкурс очерков о пенсионерах, возраст которых в сумме превышает 200 лет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Каждый участник должен собрать воспоминания у такого количества пожилых людей, чтобы их возраст в сумме составил 200 лет или немногим больше.

Тематика работ строго не ограничена — истории могут быть о разных периодах жизни пенсионеров, посвящены любым запомнившимся им событиям, в том числе интересным встречам и участию в мероприятиях.

Конкурс проводится в рамках проекта «Альянс «Серебряный возраст»: ресурсные центры по работе со старшим поколением» благотворительного фонда «Самарская губерния».

Организаторами выступили пензенское областное отделение «Российского фонда мира» и региональный благотворительный фонд «Гражданский Союз».

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Всем участникам предлагается начать свою работу с поиска людей, которые желают поделиться интересными историями своей жизни. При этом они должны быть не против, чтобы фотографии и видеоролики с их участием были размещены в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».

По условиям конкурса предусмотрено только индивидуальное творчество.

Работу, оформленную в соответствии с требованиями, указанными в положении, необходимо предоставить в оргкомитет не позднее 30 марта.

27 апреля результаты будут опубликованы на сайте фонда «Гражданский Союз».

По итогам конкурса будут определены по три лучшие работы в каждой из двух номинаций, авторы которых получат дипломы и подарки.

Еще 10 участников станут лауреатами.
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