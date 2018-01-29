В Пензе объявлен конкурс очерков о пенсионерах, возраст которых в сумме превышает 200 лет

Всем участникам предлагается начать свою работу с поиска людей, которые желают поделиться интересными историями своей жизни. При этом они должны быть не против, чтобы фотографии и видеоролики с их участием были размещены в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».
По условиям конкурса предусмотрено только индивидуальное творчество.
Работу, оформленную в соответствии с требованиями, указанными в положении, необходимо предоставить в оргкомитет не позднее 30 марта.
27 апреля результаты будут опубликованы на сайте фонда «Гражданский Союз».
По итогам конкурса будут определены по три лучшие работы в каждой из двух номинаций, авторы которых получат дипломы и подарки.
Еще 10 участников станут лауреатами.
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