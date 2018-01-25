В Пензе 13 апреля пройдет первая общероссийская конференция по целевым капиталам Общество

Пенза, 25 января 2018. PenzaNews. Конференция «Целевые капиталы в российской провинции» состоится в Пензе 13 апреля.

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Планируется, что в мероприятии примут участие 100 представителей некоммерческих организаций, власти, муниципальных и государственных учреждений, а также предпринимателей из разных регионов страны.

Участники получат полезные первоначальные знания о том, что такое целевой капитал, с чего начинать его формирование и как работать с управляющими компаниями.

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Ожидается, что программа мероприятия и форма регистрации будут доступны на следующей неделе.

Как сообщается на сайте пензенского фонда «Капитал местного сообщества», предстоящая конференция станет первым общероссийским мероприятием на данную тему, так как они проводились только для вузов и музеев.

Благодаря ей фонды и НКО из провинции узнают о новой возможности финансирования своих программ.

Конференция будет организована при поддержке Фонда президентских грантов.