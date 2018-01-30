В Пензе фирма оштрафована за нарушение при приеме на работу бывшего сотрудника таможни Общество

Пенза, 30 января 2018. PenzaNews. Штраф в размере 50 тыс. рублей назначен коммерческой организации за нарушение порядка приема на работу бывшего государственного служащего пензенского областного таможенного поста Саратовской таможни.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры, в ходе проверки был установлен факт нарушения требований ст. 12.4 федерального закона «О противодействии коррупции» — новым работодателем не было направлено уведомление по прежнему месту службы таможенника о заключении с ним трудового договора.

«В связи с этим транспортный прокурор возбудил […] дело об административном правонарушении. Исполнение судебного акта находится на контроле пензенской транспортной прокуратуры», — пояснили в ведомстве.