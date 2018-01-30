Татьяне Недопекиной присвоено звание почетного гражданина Пензенской области Общество

Пенза, 30 января 2018. PenzaNews. Звание «Почетный гражданин Пензенской области» присвоено генеральному директору ООО «Автодорога» Татьяне Недопекиной в ходе 5-й внеочередной сессии Законодательного собрания региона во вторник, 30 января.

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Представляя ее кандидатуру, спикер регионального парламента Валерий Лидин отметил, что Татьяна Недопекина работает на предприятии на протяжении последних 20 лет, в том числе более 10 лет — в должности руководителя.

По его словам, компания «Автодорога» ведет большую работу по строительству, ремонту и реконструкции дорог федерального, регионального и местного значения, один из последних масштабных проектов — Свердловский мост в Пензе.

Валерий Лидин добавил, что Татьяна Недопекина является почетным работником транспорта России и почетным дорожником страны.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев также отметил заслуги руководителя ООО «Автодорога».

«Качество [отремонтированных дорог] очень высокое. Дорожники Пензенской области за последние годы демонстрируют высокий профессионализм», — сказал глава региона.

В итоге решение по данному вопросу было принято единогласно.