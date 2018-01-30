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В Пензе рабочая группа во главе с Яговым предложит способы борьбы с наркоманией

14:09 | 30.01.2018 | Общество

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Пенза, 30 января 2018. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов возглавил межведомственную рабочую группу, которой предстоит подготовить дорожную карту по снижению заболеваемости алкоголизмом и наркоманией, а также медико-социальной реабилитации зависимых лиц.

В Пензе рабочая группа во главе с Яговым предложит способы борьбы с наркоманией

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ее состав утвержден распоряжением облправительства от 26 января.

Всего в рабочую группу вошли 12 человек.

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Помимо чиновников, в нее включены представители УМВД России по Пензенской области — заместитель начальника полиции Николай Сармин и руководитель управления по контролю за оборотом наркотиков Алексей Стяжков, главврач специализированной поликлиники «Панацея» Сергей Дегтярь, главврач областной наркологической больницы Юрий Уткин и уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил разработать проект по лечению и реабилитации людей с алкогольной и наркотической зависимостью. По мнению главы региона, он должен предусматривать комплексный подход к проблеме, включая лечение и последующее трудоустройство человека.

Предполагается, что сначала проект будет опробован 4–5 районах области.
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