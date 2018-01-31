Электронную «Пензенскую энциклопедию» планируется создать на платформе MediaWiki Общество

Пенза, 31 января 2018. PenzaNews. Разработчик Владимир Тобольченко выбрал платформу MediaWiki для создания расширенной электронной версии второго издания «Пензенской энциклопедии».

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«С помощью нее была разработана самая известная, самая масштабная энциклопедия в интернете «Википедия», — отметил он в ходе заседания редколлегии «Пензенской энциклопедии», которое состоялось в педагогическом институте имени В.Г. Белинского ПГУ вечером в минувший вторник, 30 октября.

Владимир Тобольченко пояснил, что пользователи не смогут свободно редактировать «Пензенскую энциклопедию».

«Она [платформа] узнаваемая, имеет широкий спектр возможностей. Будет работать поиск по энциклопедии, и она будет категоризирована. Кроме этого, будет алфавитный указатель. […] Будут работать перекрестные ссылки с одной статьи на другую», — пояснил он.

В свою очередь куратор проекта, заместитель председателя правительства региона Олег Ягов выразил сомнение в целесообразности использования зарубежной платформы, которая может оказаться уязвимой.

«Можно создать свой портал, условно, свою платформу с разработчиками из правительства Пензенской области? Они с удовольствием помогут. И чтобы это была независимая платформа», — поинтересовался он.

В ответ на это Владимир Тобольченко предложил для начала просто проконсультироваться с ними, чтобы взвесить все «за» и «против» создания сайта на существующей платформе.

По словам Олега Ягова, такая встреча будет организована в течение 10 дней.

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В продолжение темы разработчик обратил внимание на то, что даже после окончания проекта будет возможность поддерживать актуальность сведений.

Олег Ягов одобрил эту идею, поскольку обновляемые ресурсы всегда привлекают больше внимания пользователей, но отметил, что тогда сопровождением должен заниматься специальный человек.

«Я не слышал, чтобы кто-то другой сопровождение обеспечивал своим энциклопедиям, но пусть мы будем первыми», — добавил он.

Как уточнил главный редактор «Пензенской энциклопедии» Алексей Казаков, электронная версия будет создана до 1 января 2019 года.

Вместе с тем Владимир Тобольченко уточнил, что в тестовом режиме сайт уже доступен.