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Обманутые дольщицы с детьми выйдут к перинатальному центру Пензы, куда приедет Бабич

16:24 | 31.01.2018 | Общество

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Пенза, 31 января 2018. PenzaNews. Молодые матери из числа обманутых дольщиков вместе со своими детьми намерены 1 февраля собраться у перинатального центра Пензы, который планирует посетить полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

Обманутые дольщицы с детьми выйдут к перинатальному центру Пензы, куда приедет Бабич

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как отмечается в анонсе, опубликованном в группе «Пензастрой, дострой!» в соцсети «ВКонтакте», женщины задаются вопросом, «где рожать вторых и третьих детей, если государство не может элементарно проконтролировать сдачу квартир».

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«Многие из нас вынуждены платить ипотеку и жить со своими детьми на съемном жилье. Мы ждем своих законных квартир по 2–3 года. Сколько нам ждать еще? […] Где президент? Где государственная поддержка демографической политики? Где вообще наша власть и где наши деньги?» — добавляется в тексте.

В нем поясняется также, что дольщицы выйдут к перинатальному центру «без лозунгов и плакатов, чтобы все было в рамках закона».

«Мы требуем встречи наших активистов с Михаилом Бабичем, который намерен провести совещание по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития региона», — говорится в сообщении.

Кроме того, в анонсе подчеркивается, что если в отношении дольщиков будут устроены провокации и им не дадут возможности встретиться с полпредом президента России, они сделают «соответствующие выводы, которые отразятся на [...] голосах 18 марта 2018 года».
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