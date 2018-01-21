На третий митинг дольщиков в Пензе вышли около 300 человек Общество

Пенза, 21 января 2018. PenzaNews. Около 300 дольщиков, не получивших в срок свое жилье, вышли 21 января на митинг в Пензе, который стал уже третьим по счету после акций у кинотеатра «Родина» 11 ноября и в сквере имени Ф.Э. Дзержинского 24 декабря.

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Организаторы периодически призывали людей встать компактнее, чтобы не мешать прохожим.

Несмотря на то, что властям о месте проведения публичного мероприятия было известно заранее, так как мэрия Пензы и правительство региона не согласовали ни одну из других площадок, территория сквера оказалась не очищена от снега. В связи с этим активисты привели ее в порядок самостоятельно при помощи трех лопат.

Одним из атрибутов митинга стал дом из пенопласта, который дети дольщиков при помощи родителей собрали на утреннике по случаю старого Нового года неделю назад.

Как и во время предыдущей акции, в начале собравшиеся исполнили гимн «Бездомного полка».

В руках у людей были плакаты с надписями «Председателя правительства Пензенской области Н.П. Симонова — в отставку!», «ЖСК: Журавлев — Симонов — Кувайцев?», «Губернатор, ты где? Дольщики «Пензастроя» в беде!», «Иван Александрович, помоги получить наши квартиры!», «Мы доверились власти, а нас обманули», «Где наши страховки? Где наши СРО? Где наша власть?», «Хватит обещать! Начните строить!», «Сотрясая воздух из обещаний и долгов, застройщик делает из жителей лохов» и другими.

Обращаясь к пришедшим, пресс-секретарь реготделения «Левого фронта» Сергей Падалкин в очередной раз прокомментировал слова губернатора Ивана Белозерцева о том, что оппозиция в Пензе хочет набрать политический капитал на теме дольщиков.

Он подчеркнул, что представители движения лишь оказывают организационную помощь, которую участникам долевого строительства не смогли предложить ни в «Единой России», ни в Общероссийском народном фронте (ОНФ).

Сергей Падалкин также высказал мнение, что, следуя принципу «разделяй и властвуй», в настоящее время предпринимаются попытки внести раскол в ряды объединившихся граждан, а также поссорить их с «Левым фронтом». В связи с этим он призвал всех не поддаваться на провокации.

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В свою очередь участница митинга Наталья Рудакова акцентировала внимание на том, что большинство СМИ необъективно освещают проблему дольщиков в Пензе.

«Ты говоришь журналисту одно, высказываешь свои претензии к правительству, к надзорным органам, но в итоговом репортаже этого, конечно же, нет. Наши СМИ сами не скрывают, что все эти репортажи по телевидению — только с разрешения правительства», — сказала она.

По ее словам, зачастую дольщиков «выставляют попрошайками», которые якобы пытаются решить свой квартирный вопрос за счет бюджета в ущерб другим жителям.

«Мы не просим ни у кого отнимать эти деньги. Мы просим за наши деньги собственные вернуть то, что положено нам по закону», — заявила Наталья Рудакова.

Также в ходе митинга была затронута тема смены временного управляющего ОАО «Пензастрой» — ранее готовность исполнять эти функции выразила член СРО «Лига» Елена Данилкина.

«Эта «Лига» состоит из арбитражных управляющих. Они занимаются тем, что приходят наблюдателями на банкротящиеся предприятия и ведут свою политику. Сначала они обещают, что будут все делать, что предприятие возродится, но по факту получается так, что даже не составляется никаких планов о финансовом оздоровлении. […] Как вы думаете, что произойдет с «Пензастроем»? Да его просто продадут по кирпичам! Понимаете? Наши дома просто разберут! […] Заведут уголовные дела, потом будут искать виноватых, но будет поздно», — сказал дольщик Дмитрий Цветков.

Он призвал всех прийти на собрание кредиторов в офис «Пензастроя» 22 января и проголосовать за альтернативную кандидатуру управляющего, а затем обозначить свою позицию в суде 24 января.

В продолжение мероприятия участница митинга Ольга Цветкова обратила внимание на финансовое бремя, которое вынуждены нести дольщики, вложившие деньги в жилье еще несколько лет назад, но так и не получившие его.

«Мы купили квартиру в 2015 году. Вот уже, получается, больше двух лет мы ее ждем, а ее так и нет. У нас уже родился второй ребенок. Мы мечтали, что он родится, и мы уже будем жить в новой квартире, но этого не случилось — мы живем на съемной квартире, платим ипотеку. Единственные, кто нам помогает — это наши родители, больше нам не помогает никто. Мы тоже родители. Если мы не поможем нашим детям, квартир не будет ни у нас, ни у них», — отметила она.

Параллельно с митингом проводился сбор подписей под обращениями в различные инстанции.

Одно из них клиенты компании «Пензастрой» — представители жилых комплексов «Райки», «Тернопольский», «На Стрельбищенской», «8 Марта» и «Лукоморье» — намерены направить прокурору Пензенской области Наталье Канцеровой.

В нем отмечается, что общее число пострадавших участников долевого строительства достигает 3 тыс. человек.

В обращении поясняется, что на все запросы в органы власти дольщики получают от чиновников лишь отписки — никакой информации о принятых решениях и запланированных мероприятиях до настоящего времени им не предоставлено.

В тексте письма также содержится требование провести оценку эффективности деятельности уполномоченных органов власти Пензенской области и лично губернатора Ивана Белозерцева в части завершения строительства проблемных домов.

«Просим защитить нас от незаконного склонения к созданию ЖСК. У многих участников долевого строительства возникает страх остаться ни с чем», — говорится в обращении.

Никто из официальных лиц, ответственных за решение проблем дольщиков, митинг не посетил.

Съемочные группы пензенских телеканалов на мероприятии не работали. Большинство печатных изданий и интернет-СМИ его также проигнорировали.