Объявлен фотоконкурс «Инновации и инноваторы Пензенской области»
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Пенза, 1 февраля 2018. PenzaNews. Минпром региона и ООО «Центр кластерного развития» объявили фотоконкурс «Инновации и инноваторы Пензенской области».
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Его участникам предлагается сделать снимки, отражающие тему творческого состязания.
Затем их следует разместить в Instagram с хэштегами #ПензаИнновации и #1000listnick.
Предполагается, что авторы наиболее интересных работ будут приглашены на международный форум молодежи и студентов «Ласточка», который пройдет в Пензе 3 марта. Они смогут принять участие в работе площадки «Молодежь. Инновации. Творчество».
При этом критерии, по которым будет осуществляться отбор, на сайте министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области не уточняются.
Также на нем отсутствует информация о том, кто будет оценить фотографии, посвященные инноваторам.