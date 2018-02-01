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Объявлен фотоконкурс «Инновации и инноваторы Пензенской области»

13:21 | 01.02.2018 | Общество

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Пенза, 1 февраля 2018. PenzaNews. Минпром региона и ООО «Центр кластерного развития» объявили фотоконкурс «Инновации и инноваторы Пензенской области».

Объявлен фотоконкурс «Инновации и инноваторы Пензенской области»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Его участникам предлагается сделать снимки, отражающие тему творческого состязания.

Затем их следует разместить в Instagram с хэштегами #ПензаИнновации и #1000listnick.

Предполагается, что авторы наиболее интересных работ будут приглашены на международный форум молодежи и студентов «Ласточка», который пройдет в Пензе 3 марта. Они смогут принять участие в работе площадки «Молодежь. Инновации. Творчество».

При этом критерии, по которым будет осуществляться отбор, на сайте министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области не уточняются.

Также на нем отсутствует информация о том, кто будет оценить фотографии, посвященные инноваторам.
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