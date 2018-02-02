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За день на портале записи детей в очередь за путевками зарегистрировались 2 тыс. пензенцев

08:07 | 02.02.2018 | Общество

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Пенза, 2 февраля 2018. PenzaNews. Около 2 тыс. человек зарегистрировались на сайте Leto58.ru, чтобы затем встать в электронную очередь для получения путевки в детский лагерь в период летних каникул за счет средств бюджета региона и родительской платы, в первый день приема заявок, 1 февраля. Об этом сообщается на сайте горспорткомитета.

За день на портале записи детей в очередь за путевками зарегистрировались 2 тыс. пензенцев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Жители Пензы имеют возможность ввести регистрационные данные в электронную систему в течение всего февраля. При необходимости можно получить консультацию у специалистов по телефонам, указанным на сайте, скорректировать введенные данные, если будут обнаружены ошибки или недочеты.

Для регистрации необходимо активировать пункт меню «Регистрация» в правом верхнем углу сайта, ввести данные одного из родителей, обратив особое внимание на правильное указание района города, в котором проживает школьник, а также адреса электронной почты для обратной связи. На него будет направлено письмо для подтверждения регистрации.

После того, как этот этап будет пройден, следует перейти в раздел «Данные детей» и внести необходимые сведения.

Непосредственно встать в электронную очередь можно будет с 9.00 1 марта, когда в личном кабинете появится соответствующая кнопка.

После записи в очередь потребуется прийти с документами в администрацию района Пензы ко времени и дате, которые будут указаны в талоне.

Граждане, не имеющие возможности воспользоваться персональным устройством, могут обратиться за помощью в образовательные организации, где обучаются их дети, или в районную администрацию по месту прописки родителей или ребенка.
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