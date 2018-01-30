Дмитрий Семин предложил всерьез заняться молодежной политикой Политика

Пенза, 30 января 2018. PenzaNews. Бывший депутат Законодательного собрания Пензенской области Дмитрий Семин, который в настоящее время сконцентрировался на развитии бизнеса, выступил за создание ведомства по работе с молодежью и кадровому потенциалу.

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«Я считаю и предлагал много раз нашему губернатору [Ивану Белозерцеву], что в регионе и России необходимо создать орган по работе с молодежью и кадровому потенциалу. Молодежь необходимо тотально занимать по ее предрасположенностям и далее использовать эту бешеную энергию, амбиции, мозги и талант на благо развития региона и страны», — написал он на своей странице в Facebook.

Дмитрий Семин предположил, что чиновникам «наплевать на такие долгосрочные вопросы», потому что многие из представителей власти в силу своего возраста просто «не доживут до результата этого ужаса, который создала современная система».

«Так что проще и выгоднее покупать парадные резные дубовые двери в строящийся собор за 90 млн. рублей и распродавать завод «ЗИФ», с которого уже целый год фуры выезжают не переставая», — отметил бывший депутат.

Говоря о своей политической карьере, которая прервалась после очередных выборов в региональный парламент в 2017 году, Дмитрий Семин рассказал о событиях, предшествовавших избирательной кампании.

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«Очень смешно узнавать с разных сторон, что те люди, которых ты считал своими наставниками — Трохин В.И. (заместитель председателя правительства Пензенской области) и Лидин В.К. (председатель Законодательного собрания Пензенской области), тебя «слили», сказав, что я молодой бунтарь, сам не захотел участвовать в выборах в ЗС [Заксобрание] и поддерживать меня не стоит. Но знаете, когда Лидин сказал, что я молодой и меня «тащить» нужно, а сейчас идут очень состоятельные кандидаты, мне было понятно, что это «слив» и поддержки никакой не будет. Он всегда очень много всего обещал, но по факту просто пустослов», — написал Дмитрий Семин.

Он также назвал враньем появившуюся в СМИ информацию о том, что губернатор Иван Белозерцев якобы предлагал ему занять должность замглавы Бековского района.

«Смехом разрывались все знакомые, когда читали статью якобы от официального источника от правительства, что мне губернатор предложил должность — замглавы Бековского района. Но это тоже вранье, губернатор ничего не предлагал, и я с ним не виделся», — заявил бывший депутат.

По мнению Дмитрия Семина, проблемы, с которыми сталкивается сегодня пензенская молодежь, характерны для всей страны.

«То, что творится у нас в регионе, то же самое и во всей стране. Система у нас такая, увы. О будущем и долгосрочных планах вообще не думают. Как писал Макиавелли, если личные блага превыше общественных, то это приведет к краху государства», — резюмировал он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в ноябре 2017 года бывший депутат Законодательного собрания Пензенской области Дмитрий Семин сделал резонансное заявление о том, что молодежь не нужна власти, и призвал чиновников задуматься о кадровом потенциале региона.

Спустя почти три недели его слова прокомментировал губернатор Иван Белозерцев, который признал, что такая проблема существует.