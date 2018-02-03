Мэрия Пензы не согласовала пикеты у телеканалов Общество

Пенза, 3 февраля 2018. PenzaNews. Мэрия не согласовала «Левому фронту» проведение на следующей неделе пикетов у ТРК «Экспресс», «Наш Дом» и ГТРК «Пенза» в рамках кампании против замалчивания проблем и искажения фактов СМИ, которые работают на территории Пензенской области.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Соответствующее уведомление было подано 31 января — в тот же день, когда пресс-секретарь регионального отделения движения Сергей Падалкин провел одиночный пикет с плакатом «Есть ли в Пензе СМИ? Журналисты искажают факты! ТВ замалчивает проблемы!»

2 февраля был получен ответ на него за подписью вице-мэра Владимира Попкова, в котором предлагается провести запланированные протестные мероприятия в сквере имени Ф.Э. Дзержинского.

«Вот что сообщает нам вице-мэр Владимир Попков: «В адрес администрации города поступили письма от генеральных директоров вышеуказанных ТРК о проведении в указанное в уведомлении время санитарных работ по уборке территорий, прилегающих к административным зданиям», — протицировал Сергей Падалкин текст ответа чиновника.

Читайте также

«Левый фронт» начал кампанию против замалчивания проблем пензенскими СМИ

По его словам, также в администрации Пензы сослались на то, что вблизи зданий телекомпаний расположены автостоянки, поэтому не представляется возможным обеспечить безопасность участников публичных мероприятий.

«Мы не можем согласиться с таким ответом и выйдем в назначенные даты и в назначенное время туда, куда запланировали. За нашу безопасность администрация города пусть не переживает. Под машины лезть не будем. «Левый фронт» должен помочь телевизионщикам преодолеть свои страхи перед пикетами. А заодно и проверим, что за санитарные работы они там будут вести», — отметил Сергей Падалкин.

Ожидается, что акция у ТРК «Экспресс» состоится 6 февраля, на следующий день — у телерадиокомпании «Наш Дом», а 8-го числа — у ГТРК «Пенза».