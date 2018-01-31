«Левый фронт» начал кампанию против замалчивания проблем пензенскими СМИ Общество

Пенза, 31 января 2018. PenzaNews. «Левый фронт» начал кампанию против замалчивания проблем и происходящих событий СМИ, которые работают на территории Пензенской области.

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Первым мероприятием в рамках нее стал одиночный пикет пресс-секретаря регионального отделения движения Сергея Падалкина у губернаторского дома в Пензе, где утром 31 января проходила встреча руководителей восьми телеканалов, осуществляющих вещание в Пензенской, Самарской, Свердловской и Ульяновской областях, а также Пермском крае, Мордовии, Удмуртии и Чувашии.

В руках активист держал флаг «Левого фронта» и плакат с надписью «Есть ли в Пензе СМИ? Журналисты искажают факты! ТВ замалчивает проблемы!»

Некоторые проезжавшие по улице Советской водители притормаживали около пикетчика, чтобы прочитать текст, после чего многие из них выражали свое одобрение.

Сергей Падалкин, комментируя ИА «PenzaNews» мотивы, побудившие его выйти к губернаторскому дому, высказал убежденность в том, что пензенские СМИ очень избирательно подходят к освещению тех или иных событий.

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В качестве примера он привел последний митинг дольщиков в Пензе, на котором не было ни одного телеканала, хотя на него пришли около 300 человек.

«Когда оппозиция проводит какие-то свои мероприятия, пикеты, допустим, возле Законодательного собрания или Пензенской городской думы, журналисты идут на сессию и делают вид, что ничего не происходит», — сказал пресс-секретарь реготделения «Левого фронта».

Он напомнил, что еще 5 лет назад пензенские СМИ «спокойно освещали акции оппозиции», предоставляя слово в эфире и на страницах газет приверженцам разных точек зрения.

«Сейчас мы наблюдаем цензуру или самоцензуру. Считаем, что независимых СМИ, объективных, у нас, в Пензенской области, практически не осталось», — заявил Сергей Падалкин.

Отвечая на вопрос о том, по какой причине, на его взгляд, отдельные средства массовой информации стараются не замечать определенных событий, он предположил, что это обусловлено финансовой зависимостью массмедиа.

«Я думаю, это связано с тем, что многие телеканалы и некоторые другие СМИ получают огромные дотации из бюджета, на различных контрактах находятся. Они из-за этого боятся, как бы власть не поругала», — пояснил активист.

Сергей Падалкин сообщил, что до конца дня в администрацию Пензы будет подано уведомление о проведении акций против замалчивания происходящих событий у трех телекомпаний — ТРК «Наш Дом», ТРК «Экспресс» и ГТРК «Пенза».

«Следующим шагом этой кампании будет акция у департамента [информационной политики и] СМИ, потому что он отвечает за работу с журналистами и может как-то повлиять на них», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что новый руководитель ведомства Олег Синенков вряд ли заинтересован менять ситуацию, так как его «не для этого назначали, чтобы он дал команду освещать акции оппозиции».

Однако, по словам Сергея Падалкина, представители «Левого фронта» все равно продолжат пропагандировать тезис о том, что «журналист прежде всего должен быть объективен».