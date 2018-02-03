В Пензе более 660 тыс. рублей направят на выпуск детской газеты на глянцевой бумаге
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Пенза, 3 февраля 2018. PenzaNews. Пензенский колледж информационных и промышленных технологий объявил о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на издание детско-юношеской газеты «Деловой».
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Начальная (максимальная) цена договора составляет 663 тыс. 600 рублей.
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Как отмечается в техническом задании, всего планируется 16 номеров газеты: по два — в марте, апреле, мае, сентябре, октябре, ноябре, а также по одному — в июне, июле, августе и декабре.
Предусмотрено 16 полос формата А4, которые будут скрепляться с помощью двух скрепок.
При этом каждый номер газеты будет напечатан тиражом 1,5 тыс. экземпляров.
В соответствии с требованиями заказчика, должна использоваться двусторонняя мелованная глянцевая бумага. Предполагается полноцветная офсетная или цифровая печать.
Итоги аукциона будут подведены 2 марта.