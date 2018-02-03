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«Единая Россия» сообщила о 7,5 тыс. участников митинга в Пензе

18:38 | 03.02.2018 | Общество

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Пенза, 3 февраля 2018. PenzaNews. 7,5 тыс. человек, в том числе 3,5 тыс. членов и сторонников «Единой России», приняли участие в митинге «Россия за мир!», состоявшемся на Юбилейной площади Пензы в субботу, 3 февраля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте реготделения партии.

«Единая Россия» сообщила о 7,5 тыс. участников митинга в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Спустя две минуты после его публикации информация была продублирована на федеральном портале «Единой России».

На этом интернет-ресурсе отмечается также, что по всей стране в патриотических акциях, митингах и концертах в субботний день приняли участие свыше 250 тыс. единороссов.

Вместе с тем приведенные «Единой Россией» сведения о количестве людей, посетивших мероприятие в Пензе, отличаются от тех, которыми оперируют другие официальные источники.

Так, на сайте Законодательного собрания Пензенской области сообщается, что «несмотря на мороз, в мероприятии приняли участие сотни пензенцев».

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Аналогичные данные распространило региональное информагентство Пензенской области, учредителем которого является департамент информационной политики и СМИ — на сайте РИАПО опубликована заметка под заголовком «Сотни пензенцев посетили митинг солидарности «Россия за мир».

Пресс-служба областного правительства предпочла воздержаться от указания каких-либо цифр, обозначив при этом, что к акции присоединился губернатор Иван Белозерцев.

Также о посещении мероприятия, которое в публичном пространстве широко не анонсировалось, отчитались сотрудники ряда министерств и управлений, подведомственных им учреждений, а также представители «Молодой Гвардии Единой России» и Общероссийского народного фронта (ОНФ), разместив соответствующую информацию на своих сайтах и в соцсетях.
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