«Единая Россия» сообщила о 7,5 тыс. участников митинга в Пензе

Пенза, 3 февраля 2018. PenzaNews. 7,5 тыс. человек, в том числе 3,5 тыс. членов и сторонников «Единой России», приняли участие в митинге «Россия за мир!», состоявшемся на Юбилейной площади Пензы в субботу, 3 февраля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте реготделения партии.
Аналогичные данные распространило региональное информагентство Пензенской области, учредителем которого является департамент информационной политики и СМИ — на сайте РИАПО опубликована заметка под заголовком «Сотни пензенцев посетили митинг солидарности «Россия за мир».
Пресс-служба областного правительства предпочла воздержаться от указания каких-либо цифр, обозначив при этом, что к акции присоединился губернатор Иван Белозерцев.
Также о посещении мероприятия, которое в публичном пространстве широко не анонсировалось, отчитались сотрудники ряда министерств и управлений, подведомственных им учреждений, а также представители «Молодой Гвардии Единой России» и Общероссийского народного фронта (ОНФ), разместив соответствующую информацию на своих сайтах и в соцсетях.
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