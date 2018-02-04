На фестивале «Пензенские ласточки» награждены почти 70 талантливых детей Общество

Пенза, 4 февраля 2018. PenzaNews. 68 победителей российских и международных конкурсов награждены в ходе фестиваля «Пензенские ласточки» в субботу, 3 февраля.

Фото: Pnzreg.ru

Перед началом мероприятия в фойе киноконцертного зала «Пенза» состоялась выставка юных художников, дизайнеров и техников. Ее осмотрел губернатор Иван Белозерцев.

«У вас прекрасные работы — яркие, интересные, содержательные. Очень здорово, что у нас столько молодежи с открытыми сердцами, устремленной в будущее», — сказал глава региона, обращаясь к участникам экспозиции.

Основная часть фестиваля состоялась в концертном зале.

Иван Белозерцев отметил, что первый фестиваль «Пензенские ласточки», приуроченный к годовщине со дня образования Пензенской области, решено сделать ежегодным.

Он поздравил участников концерта и поблагодарил их близких за развитие способностей детей.

«Пензенская ласточка — это символ полета, вечного движения вперед. Не останавливайтесь на достигнутом, покоряйте новые вершины, достигайте еще более впечатляющих результатов в учебе и творчестве», — пожелал губернатор.

Победителям творческих конкурсов были вручены благодарственные письма главы региона и министерства культуры и туризма Пензенской области.

Фестиваль завершился концертной программой, в которой приняли участие юные музыканты, певцы и творческие коллективы детских музыкальных и школ искусств и учреждений культуры, а также студенческие объединения пензенского колледжа искусств.