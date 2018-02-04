EN
14:08:26 Воскресенье, 4 февраля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

На фестивале «Пензенские ласточки» награждены почти 70 талантливых детей

08:18 | 04.02.2018 | Общество

Печать

Пенза, 4 февраля 2018. PenzaNews. 68 победителей российских и международных конкурсов награждены в ходе фестиваля «Пензенские ласточки» в субботу, 3 февраля.

На фестивале «Пензенские ласточки» награждены почти 70 талантливых детей

Фото: Pnzreg.ru

Перед началом мероприятия в фойе киноконцертного зала «Пенза» состоялась выставка юных художников, дизайнеров и техников. Ее осмотрел губернатор Иван Белозерцев.

«У вас прекрасные работы — яркие, интересные, содержательные. Очень здорово, что у нас столько молодежи с открытыми сердцами, устремленной в будущее», — сказал глава региона, обращаясь к участникам экспозиции.

Основная часть фестиваля состоялась в концертном зале.

Иван Белозерцев отметил, что первый фестиваль «Пензенские ласточки», приуроченный к годовщине со дня образования Пензенской области, решено сделать ежегодным.

Он поздравил участников концерта и поблагодарил их близких за развитие способностей детей.

«Пензенская ласточка — это символ полета, вечного движения вперед. Не останавливайтесь на достигнутом, покоряйте новые вершины, достигайте еще более впечатляющих результатов в учебе и творчестве», — пожелал губернатор.

Победителям творческих конкурсов были вручены благодарственные письма главы региона и министерства культуры и туризма Пензенской области.

Фестиваль завершился концертной программой, в которой приняли участие юные музыканты, певцы и творческие коллективы детских музыкальных и школ искусств и учреждений культуры, а также студенческие объединения пензенского колледжа искусств.
Актуальное
Читайте также
Житель Пензы погасил 90 тыс. долга по алиментам после ограничения в спецправе В Пензенской области объявлен видеоконкурс на лучшее прочтение стихов Лермонтова
В Пензе в очистке дорог от снега задействовано около 70 единиц спецтехники В Пензе организована проверка по факту кражи забытых в банкомате денег
Под утро в Кузнецке сгорела квартира Житель Бессоновского района подозревается в разбойном нападении с газовым пистолетом
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама