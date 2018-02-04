В Пензенской области объявлен видеоконкурс на лучшее прочтение стихов Лермонтова Общество

Пенза, 4 февраля 2018. PenzaNews. Видеоконкурс «Читаем Лермонтова» объявлен среди жителей Пензенской области без ограничения по возрасту.

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Он проводится совместно министерством культуры РФ и государственным лермонтовским музеем-заповедником «Тарханы».

Для участия необходимо записать выразительное индивидуальное или коллективное чтение наизусть произведений Михаила Лермонтова. Жюри будет оценивать технику и оригинальность исполнения, уровень эмоциональной подачи.

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Видеозапись, оформленную в соответствии с требованиями, изложенными в положении , необходимо предоставить в музей до 10 июня. Итоги будут подведены 15 июня. Присылая свою работу на конкурс, любители поэзии разрешают организаторам конкурса использование записи в некоммерческих целях со ссылкой на авторство.

Участники и лауреаты конкурса будут отмечены грамотами и дипломами, победитель получит в награду поездку в «Тарханы» на 47-й всероссийский лермонтовский праздник, который состоится в июле 2018 года.